publié le 28/11/2020 à 18:39

Tout était réunis pour que la mobilisation soit forte aujourd'hui dans les manifestations organisées dans de nombreuses villes de France, et elle l'a été. En premier lieu évidemment à Paris, entre République et Bastille, plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'évidence même si aucun chiffrage n'a encore été rendu public. Une manifestation qui tout au long de l'après-midi s'est globalement bien déroulée malgré quelques incidents. Mais les tensions apparaissent en général au moment de la dispersion.

Une image symbolise ce début de soirée, cette foule qui crie "Liberté, liberté" place de la Bastille, portables allumés face à des rangées de CRS et de gendarmes mobiles, une fumée noire se dissipe au-dessus de la colonne, la situation reste donc assez tendue et les appels au calme se multiplient au micro mais par endroits, certains groupes continuent d'affronter les gendarmes et les policiers. Un face à face qui risque de durer encore quelques minutes.

Mais rappelons-le, globalement, la manifestation s'est déroulée dans le calme avec une forte mobilisation contre la loi sécurité globale, son article 24 et les violences policières. Et tout cela malgré le contexte sanitaire.

À écouter également dans ce journal

Déconfinement - Ce week-end, la première phase du déconfinement progressif annoncée par le gouvernement sera lancée. La plupart des commerces, à l’exception, entre autres, des bars et restaurants, rouvriront.

Coronavirus - Les tests antigéniques vont désormais pouvoir être pratiqués sur des personnes cas contact et plus seulement sur des personnes symptomatiques. La Haute autorité de santé donne son feu vert ce samedi 28 novembre.

Producteur passé à tabac - Depuis vendredi 27 novembre, quatre policiers sont en garde à vue, notamment pour "violences à caractère raciste" mais aussi "faux en écriture publique".