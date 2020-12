Coronavirus : y aura-t-il des centres de vaccination en France ?

publié le 30/11/2020 à 12:10

En Allemagne, c'est toute une organisation logistique qui se met en place autour du vaccin contre la Covid-19. On pourra vacciner jusqu'à 20.000 personnes par jour rien qu'à Berlin. En France, le gouvernement se prépare aussi, avec l'intention de commencer à vacciner dès début janvier, mais uniquement dans un premier temps, des populations ciblées, les personnes âgées, les personnels soignants...

La vaccination de masse n'aura pas lieu avant le printemps tout simplement parce que les doses vont arriver au compte-goutte, c'est l'Europe qui passe des contrats avec les laboratoires. Le seul vaccin pour l'instant, dont on est certain qu'il devrait être autorisé le 18 décembre aux États-Unis est celui de Pfizer. L'Europe en a acheté 300 millions de doses, la France en aura 15% au prorata de sa population.

Comme il faut deux injections, on ne pourrait vacciner qu'un tiers de la population, pas plus. Pour ce qui est des centres de vaccination, il est pour l'instant prévu, une plateforme par département, un hôpital et des vaccinations en Ehpad. La difficulté pour certains types de vaccins, c'est qu'ils doivent être conservés à -70 degrés.

Le ministère de la Santé explique que des congélateurs spéciaux ont été commandés mais il n'y aura pas de grands barnums tout de suite comme il y avait eu pour la grippe A, ce sera plus tard au printemps. À ce moment là, devraient être ouverts, des centres locaux, il y aura aussi des équipes mobiles et encore un peu plus tard, la vaccination possible chez les médecins généralistes.