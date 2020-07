publié le 15/07/2020 à 19:18

Au moins 100 milliards d'euros, c'est le montant du plan de relance que vient de dévoiler Jean Castex à l'occasion de son discours de politique générale devant les députés.

Dans cette enveloppe, 40 milliards d'euros pour l'industrie, 20 milliards pour la rénovation thermique et 6 milliards pour le système de santé.

Avec ce plan, il veut lutter contre la pire crise économique depuis 1945, mais surtout redonner confiance à une France en mille morceaux. "Il existe une France qui ne dit rien, mais qui n'en pense pas moins", a-t-il assuré. Pour ce faire, il met en avant son sens du dialogue et sa connaissance du terrain et veut s'appuyer sur les départements et les mairies en leur donnant plus de libertés. Ce sera l'objet d'un projet de loi à la rentrée.

Applaudi par la majorité quand il annonce un projet de loi contre les séparatismes, Jean Castex reste vague sur les retraites. Quant au projet de loi sur l'assurance chômage qui hérisse les syndicats, on comprend qu'il va être sérieusement remanié.

"Un discours plat sans proposition" pour Ciotti

L'opposition a déjà son angle d'attaque contre le Premier ministre et lui reproche d'enchaîner les poncifs. "On a eu des portes ouvertes enfoncées à répétition. Un discours plat sans souffle, sans proposition", a dénoncé Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Quant à la majorité, son enthousiasme paraît modéré, comme si elle n'avait pas encore fait le deuil d'Édouard Philippe.

Johnny Hallyday - Laeticia Hallyday et Laura Smet ont trouvé un accord, signé le 3 juillet dernier. Un pacte essentiellement financier. Laeticia s'engage à régler la dette fiscale de Johnny Hallyday. En contrepartie, la veuve du rockeur conserve son patrimoine immobilier et l'exploitation de son patrimoine artistique en échange d'une somme d'argent versée à Laura Smet. Le chiffre de 1,5 million d'euros a fuité.

Faits divers - Les pompiers de l'Essonne sont en colère après un tir qui a blessé par balle un pompier en intervention alors qu'il intervenait sur un feu de véhicule à Étampes le mardi 14 juillet au soir. Ce sergent-chef a été touché à un mollet par un tir qui a traversé sa jambe. "Ces actes odieux ne doivent pas rester impunis", a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

GAFA - C'est une victoire pour la marque à la pomme contre l'Europe. Les juges européens ont donné raison à Apple contre Bruxelles, annulant ce mercredi 15 juillet la décision de la Commission européenne qui avait sommé le géant américain de rembourser l'Irlande de 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux qu'elle jugeait indus.