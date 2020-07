Plan de relance : des mesures pour la transition écologique du pays

publié le 13/07/2020 à 09:33

Début mars, le président Emmanuel Macron avait lancé son fameux "Quoi qu'il en coûte", et bien il en coûte déjà beaucoup et ce n'est pas fini. En tout, ce sont 430 milliards d'euros, selon le nouveau porte-parole du gouvernement, qui ont déjà été engagés sous forme de garanties, mesures d'urgence ou de plans sectoriels, et cette note va encore s'allonger.

Mardi, Emmanuel Macron renoue avec la traditionnelle interview du 14 juillet. Il doit dévoiler ses priorités pour les 600 jours qui le séparent de la fin de son mandat.

D'autres mesures doivent aussi engager la transition écologique du pays et il ne faudra pas oublier de soutenir les entreprises. L'idée c'est d'éviter des licenciements en cascade et une flambée du chômage. Le volet de la compétitivité des entreprises est d'ailleurs très sensible. Bruno Le Maire a une piste : c'est une baisse de la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), qui pèse nécessairement sur leur trésorerie.