publié le 15/07/2020 à 16:00

Laura Smet ne s'était pas exprimée publiquement depuis plus de deux ans. Les Français ont suivi depuis la mort de Johnny Hallyday les rebondissements et les déchirements autour de l'héritage du chanteur. Ce 3 juillet 2020, un accord a été trouvé entre les avocats de Laura Smet et ceux de Laeticia Hallyday, laquelle accorde d'ailleurs une longue interview cette semaine au magazine Paris Match.

Cette interview, Laura Smet l'a lu et c'est avec la volonté de rétablir la vérité qu'elle a accepté de confier son récit et ses émotions au micro de RTL. "Il n'y aura jamais de paix possible, déclare notamment Laura Smet.

L'accord avec Laeticia Hallyday, Laura Smet l'accueille malgré ce passé conflictuel avec joie. "Je suis très contente qu'il y ait un accord de fait, qu'on passe à autre chose, annonce-t-elle. Je vais devenir maman. J'ai envie d'être sereine. Je n'ai pas envie de me bagarrer plus longtemps que ça."

Sa relation avec Laeticia, les derniers instants de la vie de son père, les difficultés de communication entre les membres de la famille Hallyday... Laura Smet prend la parole au micro de Vincent Parizot. Une interview à découvrir ce 15 juillet dans #RTLSoir puis en intégralité sur RTL.fr.