Plan de relance : Le Maire fait de l'emploi des jeunes la "priorité des priorités"

publié le 13/07/2020 à 02:01

Bruno Le Maire l'assure, l'emploi, en particulier celui des jeunes, sera la priorité du plan de relance économique pour leur "permettre de trouver une place dès la rentrée" sur le marché du travail.

"L'emploi a été la priorité du début du quinquennat et est désormais la priorité absolue de la fin du quinquennat, en particulier face à la crise", a dit le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Surtout, "les jeunes sont la priorité des priorités".

"Le président de la République et le Premier ministre auront l'occasion de préciser les dispositifs pour les jeunes dès la semaine prochaine avec un objectif d'application le plus rapide possible" pour assurer la rentrée de septembre et la rentrée de ces jeunes sur le marché du travail.

Le gouvernement travaille avec les régions

Répondant à Xavier Bertrand, président ex-LR de la région Hauts-de-France - une région fortement touchée par la crise - qui lui suggérait samedi "d'aller beaucoup plus vite" dans la relance économique, Bruno Le Maire a fait observer que la relance, "une bataille collective de l'État, des régions, des entreprises" avait "commencé le 15 mars".

"La relance c'est maintenant. Elle a commencé le 15 mars. Nous sommes allés vite, nous sommes allés fort et nous continuerons à aller vite et à aller fort", a soutenu le ministre. Il rappelle par ailleurs que 460 milliards d'euros ont été mobilisés pour soutenir l'économie française. Le ministre dit travailler étroitement avec les régions "qui seront au coeur de la mise en oeuvre de ce plan de relance", qui "doit avoir l'ambition de l'accélération de la transition écologique".

Bruno Le Maire en concertation avec Xavier Bertrand

Bruno Le Maire a indiqué être en "concertation très étroite avec Xavier Bertrand, il déjeunera lundi 13 juillet avec le président de Régions de France, Renaud Muselier. Interrogé par la presse sur la demande de Xavier Bertrand, le Premier ministre Jean Castex a confirmé depuis Cayenne, où il était en déplacement, que "nous allons agir vite".

Jean Castex rencontre lundi à Matignon l'Assemblée des Départements de France et l'Association des Régions de France. "Nous allons dans quelques semaines annoncer un plan de relance sans précédent", avait déclaré le Premier ministre un peu plus tôt. Le gouvernement anticipe un recul du produit intérieur brut de 11% cette année en France.