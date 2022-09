L'homme est décédé après avoir attendu plus de vingt heures aux urgences du Nouvel hôpital civil (NHC) de Strasbourg.

La famille de l'homme de 81 ans mort, mercredi 1er septembre, aux urgences de Strasbourg, après avoir attendu 22 heures sur un brancard, a rencontré le personnel du service. Un rendez-vous qui a duré plusieurs heures.

La famille souhaitait refaire le film de la mort de leur mari et père, avec ce point de départ : le jour où l'homme est décédé, il y avait 43 patients aux urgences pour 30 places et 25 de ces personnes avaient passé plus de 12 heures sur un brancard.

La victime souffrait de graves pathologies des reins depuis longtemps. La famille relève d'ailleurs une première fausse note : leur parent souffrant aurait dû être transféré dans le service d'urologie. Mais il semble que la concertation avec les urgences se soit perdue dans l'afflux de travail.

L'épouse et les filles attendent d'autres rencontres avec le personnel médical pour décider de leur attitude future et notamment d'une éventuelle procédure contre l'hôpital.

En attendant, les soignants et les syndicats dénoncent à nouveau, comme depuis quatre ans, la saturation chronique des urgences et le manque de lits dans les autres services, ce qui ne permet pas un tri rapide et efficace des malades. Le syndicat Force Ouvrière a par ailleurs écrit au ministre de la Santé pour dénoncer "le fonctionnement délétère des urgences".

