Strasbourg : un homme décède après avoir attendu plus de 12 heures aux urgences

C'est un événement tragique, qui révèle de graves dysfonctionnements et de la dégradation des conditions de travail dans les hôpitaux. Ce mercredi 16 mars dans la soirée, un homme atteint d'une hémorragie digestive, se présente aux urgences du Nouvel hôpital civil (NHC) de Strasbourg. Selon un urgentiste présent sur place, il n'a été pris en charge que jeudi dans la matinée, soit plus d'une douzaine d'heures après son arrivée et n'a pas survécu.

Ce sont nos confrères de Rue89 Strasbourg qui ont révélé l'information jeudi 31 mars. Le patient aurait passé près de 14 heures "sans pouvoir bénéficier d’une surveillance et d’une prise en charge adaptées", selon Sébastien Harscoat, un urgentiste qui travaillait ce soir-là, interrogé par le site d'informations. L'hémorragie digestive est tout à fait soignable mais "à force de retarder le début des soins à cause d'un manque de lits disponibles, cela crée une perte de chance pour le patient", a-t-il ajouté.

Sébastien Harscoat dénonce un dysfonctionnement grave, dû au manque de lits et aux mauvaises conditions de travail du personnel soignant.

Le CHRU de Strasbourg a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative à la suite de ce décès. Dans un communiqué, il indique que "les premiers éléments confirment la prise en charge médicale du patient aux urgences dans la nuit du 17 au 18 mars et une disponibilité de lits en médecine, soins critiques et chirurgie".