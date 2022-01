Un incendie dramatique à Marseille. Le feu a pris dans la cité des Rosiers, une cité insalubre des quartiers Nord. Le petit Ismaël, âgé d'à peine cinq ans, est mort brûlé vif dans l'incendie de l'appartement familial situé au neuvième étage.

Le premier appel aux marins-pompiers tombe à 7h40 ce mercredi 5 décembre. C'est la femme de Mohammed qui appelle. Ce dernier, voisin de palier de la victime, a pour sa part déjà enfoncé la porte d'entrée avec l'aide d'un ami. "La porte ouverte, on a trouvé le feu au salon. Donc là, on appelle nos femmes, elles ramènent de l'eau et on la jette dans le salon", raconte Mohammed.

"C'est là que j'ai commencé à entendre des petits pleurs dans les chambres. J'ai dit au petit 'Il ne faut pas sortir, fermez les portes'. Donc on jetait toujours de l'eau et là, le petit ne parle plus. Il pleurait puis s'est arrêté de parler, je savais que c'était la fumée qui l'étouffait", poursuit-il. "C'est choquant. Je l'ai vu naître, je connais la famille, c'est comme ma famille".

L'incendie s'est déclaré à la cité des Rosiers située dans le 14e arrondissement de Marseille. Crédit : Etienne Baudu - RTL

L'incendie s'est déclaré à la cité des Rosiers située dans le 14e arrondissement de Marseille. Crédits : Etienne Baudu - RTL La cité des Rosiers, que certains appellent la cité de l'enfer Crédits : Etienne Baudu - RTL 1 / 1

Le bilan est lourd. Un mort, Ismaël. Sa sœur âgée de six ans est actuellement hospitalisée en urgence absolue. Sa cousine âgée de deux mois se trouve également dans un état grave. Une autre sœur, ses parents et sa tante ont été transportés à l'hôpital, intoxiqués par les fumées.

Reste désormais à connaître les causes exactes de l'incendie. Cette cité des Rosiers est une copropriété privée, que beaucoup appellent ici la cité de l'enfer. Elle cumule tous les maux : trafics en tout genre, insalubrité, des propriétaires plus qu'indélicats et des marchands de sommeil.

