Les prochains chiffres de contamination et de propagation du virus seront déterminants pour constater les effets ou non des mesures de freinage prises dans les 16 premiers départements frappés de plein fouet par cette troisième vague. Emmanuel Macron décidera alors de la teneur de sa prise de parole. Mais quand s'exprimera-t-il ?

La date de ce mercredi 31 mars a été évoquée mais elle ne reste qu'une hypothèse. En revanche, une chose est sûre : selon les informations de RTL, le chef de l'État s'adressera aux Français dans les 15 jours "dans un souci de clarté et pour donner un calendrier" sur le retour progressif à la vie normale, explique une source au sein de l'exécutif. Une prise de parole dont la forme n'est pas décidée : cela pourra être une allocution, une interview ou encore une conférence de presse.

Emmanuel Macron veut rester fidèle à sa ligne : la graduation des réponses en fonction de la situation, l'accélération de la vaccination mais aussi ne pas donner l'impression de céder à la pression, notamment des blouses blanches qui ont signé hier une tribune pour y dire leur crainte de devoir trier les malades. "On ne mettra jamais les médecins dans cette situation", assure une source proche du président.

La tension dans les hôpitaux n'est clairement plus le seul critère que regarde Emmanuel Macron pour ajuster sa réponse. L'acceptabilité des mesures de restrictions de liberté l'est tout autant. Certains sondages, que consulte très régulièrement l'Elysée, montrent que de plus en plus de Français n'y sont pas prêts, et plus seulement les jeunes.

