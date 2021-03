Coronavirus : y a-t-il un variant "alsacien" ?

publié le 29/03/2021 à 16:44

La psychose qui entoure la pandémie de Covid-19 a encore frappé. Depuis quelques jours, la rumeur se propage concernant l’apparition d’un variant alsacien. Une information en grande partie erronée. Oui, ce variant a bien été découvert par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Strasbourg, mais l’inquiétude n’est pas justifiée.

D’une part, explique France Bleu, ce nouveau variant ne circule pas exclusivement en Alsace, excluant la nomination qu’on lui a rapidement attribuée. La base de données du Centre national de référence (CNR) de l’Institut Pasteur a ainsi révélé que ce variant circule déjà dans d'autres régions du monde, que ce soit en Europe ou aux États unis.

D’autre part, les chercheurs de l'institut de virologie du CHU de Strasbourg n’ont, eux, jamais évoqué le caractère "alsacien" de ce variant, explique Samira Fafi-Kremer, la directrice de l'institut. Elle précise : "Des variants du coronavirus, on en découvre tous les jours et ils ne sont pas forcément plus dangereux parce que ce sont des variants".

Pour 20 Minutes, la professeure explique que la qualification "alsacienne" du variant est "une histoire de virologues". "Il n’est pas à surveiller pour le moment, contrairement à ceux britannique, sud-africain ou brésilien. D’ailleurs, nous l’avons détecté chez des personnes qui n’étaient pas gravement hospitalisées et ont très peu de symptômes", précise-t-elle.