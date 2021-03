publié le 29/03/2021 à 08:12

Une chose est sûre : si l'épidémie a mis beaucoup de choses en pause dans nos vies, elle ne peut rien contre la solidarité et la générosité des auditeurs de RTL. Dimanche matin, une élève infirmière appelée à Paris à la dernière minute pour renforcer le personnel dans les hôpitaux témoignait à l'antenne. Elle a immédiatement reçu une proposition d'hébergement dans la région.

"Il va falloir que j'essaye de trouver un logement je ne sais pas où pour pouvoir revenir en Île-de-France. Il y a pas mal d'autres personnes dans ma promotion qui doivent revenir à la dernière minute. On est prévenu trois jours à l'avance, on n'a pas le choix", expliquait cette élève infirmière.

Immédiatement, Sabine l'une de nos auditrices, nous a envoyé un SMS au 64900 pour lui proposer une chambre gratuite en banlieue parisienne, à Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise, plus précisément. "Il faut les aider, ils sont tellement sollicités qu'il faut leur donner un coup de main comme on peut et je ne vois pas ce que pourrais faire d'autre", a-t-elle expliqué. "J'aimerais que ça se termine et pour cela, il faut être solidaire tous ensemble", poursuit Sabine, appelant ceux qui le peuvent à la solidarité envers les soignants.

