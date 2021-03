Canal de Suez : le porte-conteneurs Ever Given a été remis à flot, le trafic reprend

L'Ever Given est le porte-conteneurs qui bloque le canal de Suez depuis le 23 mars

publié le 29/03/2021 à 16:17

Il aura fallu près d'une semaine pour débloquer le porte-conteneurs échoué. La voie est finalement libérée d'après l'Autorité du canal de Suez (SCA) qui a annoncé ce lundi 29 mars la "reprise du trafic" dans le canal obstrué depuis plus de six jours par le cargo de 400 mètres de long, l'Ever Given, qui se trouvait encore en travers du canal quelques minutes seulement auparavant.

"L'amiral Osama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez, a proclamé la reprise du trafic de navigation dans le canal", a annoncé en milieu d'après-midi la SCA dans un communiqué. À peine quelques heures plus tôt, la SCA affirmait que le navire avait été remis à 80% dans la "bonne direction".

La cause de l'échouement du porte-conteneurs reste inconnue à ce jour. De mauvaises conditions météorologiques, des vents violents combinés à une tempête de sable, ont tout d'abord été évoqués, puis écartées à la faveur d'une "erreur humaine".