publié le 28/03/2021 à 15:40

"À cette heure, rien n'est décidé". Les rumeurs d'un confinement à l'échelle nationale, semblable à celui du printemps 2020, vont bon train ces derniers jours. Ce dimanche 28 mars, Emmanuel Macron est resté vague à ce propos dans les colonnes du JDD, "nous prendrons si nécessaire celles (les mesures) qui s'imposent. (…) Rien n'est décidé".

"Un confinement, ça a des conséquences extrêmement lourdes (…) sur l'économie, sur nos emplois, sur le pouvoir d'achat et puis les impacts psychologiques", rappelle la porte-parole de LaREM, Maude Bregeon. "La situation a changé, elle est beaucoup plus inquiétante, c'est pour ça que des mesures ont été prises. Le président ne s'enferme pas dans 'quoi qu'il en coûte, on ne reconfinera pas'. Si de nouvelles mesures doivent être prises (…) Emmanuel Macron les prendra", ajoute-t-elle.

"La situation est dramatique", notamment "dans les écoles qui jouent un rôle important dans la contamination", constate Robert Sebbag, infectiologue à la Pitié-Salpêtrière. Mais selon lui, il est nécessaire de montrer des "signaux positifs", pour éviter des scènes similaires au carnaval de Marseille, "commencer à tester avec des jauges particulières des terrasses, des manifestations sportives à l'extérieur, des boîtes de nuit…"