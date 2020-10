publié le 21/10/2020 à 18:44

Alors que la France affronte actuellement la deuxième vague épidémique, les députés se penchent sur la gestion de la crise sanitaire, à partir du mois de mars. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a été auditionné, ce mercredi 21 octobre, par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale où il s'est justifié des décisions prises lorsqu'il était à Matignon.

Le maire du Havre a reconnu "des erreurs de communication" mais a également insisté sur "la complexité" de tous les arbitrages qu'il a dû faire. "La décision d'interdire les visites dans les Ehpad est une décision qu'on a pris la mort dans l'âme" a soutenu Édouard Philippe qui, sur le fond, assume l'essentiel de sa gestion de la crise épidémique.

Parmi les erreurs de communication qu'il a évoquées, l'ancien locataire de Matignon a rappelé avoir déclaré que "le port du masque en population générale n'avait aucun sens" mais s'est défendu derrière le fait que "des médecins me l'avait dit". Durant la première vague, Édouard Philippe a admis qu'il y avait eu "des dysfonctionnements" mais il les impute aux risques pénaux et judicaire qui pesaient sur lui, et qui paralysent, selon lui, l'action publique.

