Ligue 1 : le bras de fer continue entre le diffuseur Mediapro et la LFP

publié le 21/10/2020 à 16:48

A l'issue de la conférence de presse initiée ce matin par Jaume Roures, le constat est clair : le problème de fond du football français n'est pas réglé. Le dirigeant de Mediapro confirme son désir de vouloir renégocier les droits télévisés de la Ligue 1 pour la saison actuelle. Ils s'élèvent aujourd'hui à 814 millions d'euros.

L'entreprise met en avant les effets économiques et sociaux du coronavirus et demande à la Ligue une adaptation de la situation sans remettre en cause l'engagement global. S'il y a renégociation dans le cadre d'une conciliation réclamée par Roures, elle sera suivie de très près par les diffuseurs perdants -Canal + et Bein notamment- qui ne manqueraient pas d'invoquer une concurrence déloyale lors de l'appel d'offres.

Jaume Roures s'insurge que l'on puisse faire passer Mediapro pour une coquille vide. "Mediapro, ce n'est pas quatre mecs et filles dans une chambre. On a 25 ans, 7.000 personnes qui travaillent dans la maison, un chiffre d'affaires de sept milliards. On n'est pas n'importe qui", clame-t-il.



Le dirigeant espagnol revendique 600.000 abonnés. Un chiffre assez éloigné des 278.000 clients annoncés récemment par Le Canard Enchaîné et RTL. Du reste, Jaume Roures reste flou sur le nombre d'abonnements de ses autres opérateurs, comme Netflix. Son objectif est d'atteindre les trois millions et demi d'abonnés et de rester dans le football français.