Coronavirus : de nouveaux départements vont basculer en alerte maximale

publié le 21/10/2020 à 15:15

Paris, Marseille, la Guadeloupe, les métropoles de Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Toulouse et Montpellier vont bientôt être rejointes par d'autres villes dans la liste des zones en alerte maximale à cause de l'épidémie de coronavirus.

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé ce mercredi 21 octobre, à l'issue du Conseil des ministres, que les nouveaux départements concernés, susceptibles de se voir imposer un couvre-feu, allaient être annoncés jeudi 22 octobre.

"Je peux vous dire s'agissant de la conférence de presse de demain, c'est qu'elle verra l'annonce d'un certain nombre de départements qui basculeront en alerte maximale et donc sous couvre-feu pour un certain nombre d'entre eux", a indiqué Gabriel Attal.

C'est Jean Castex qui donnera cette conférence de presse. Le Premier ministre remonte ainsi en première ligne alors que, pour la première fois depuis mai, le nombre total de malades de la Covid-19 actuellement en réanimation a dépassé lundi soir la barre des 2.000. C'est encore loin du pic de l'épidémie, quand plus de 7.000 patients se trouvaient en réa. Mais plus de 150 cas graves font leur entrée chaque jour dans ces services de pointe et ils étaient 278 de plus mardi. Le gouvernement a averti que les couvre-feux n'auront pas d'effet avant deux à trois semaines.