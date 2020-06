publié le 30/06/2020 à 18:56

L'ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn est auditionnée ce mardi 30 juin par la commission d'enquête sur la gestion de l'épidémie de coronavirus devant l'Assemblée nationale. Celle qui assurait fin janvier que la France était extrêmement bien préparée et que les masques étaient là en nombre suffisant, doit maintenant se justifier.

Agnès Buzyn a répondu, visage tendu et gorge nouée, à cette commission d’enquête qui entend faire la lumière sur la gestion de la pandémie par les autorités sanitaires françaises. Les premières questions portent sur sa prise de conscience des risques de l'épidémie.

L'ancienne ministre a tout d'abord déclaré que la première alerte qu'elle a reçue date du 25 décembre 2019, lorsqu'elle tombe par hasard sur un blog britannique faisant état de curieuses pneumonies. Elle explique qu'elle aurait prévenu dans la foulée la DGS.

Par ailleurs, elle a tenu à souligner qu'elle fut la première ministre en Europe à alerter la population lors de la conférence de presse du 21 janvier 2020. "Je pense être la seule ministre de la Santé européenne à avoir pris la décision de faire une conférence de presse aussi tôt", explique-t-elle.

Quant à l'épineuse question des stocks des masques ? Sur ce point, l'ancienne candidate LaREM à la mairie de Paris assure que la première commande a été réalisée le 30 janvier, insistant sur l'anticipation "sans commune mesure" de la France. Pour rappel, le numéro 2 du ministère de la Santé Jérôme Salomon avait été entendu plus de quatre heures devant l'hémicycle.

