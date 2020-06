publié le 26/06/2020 à 06:51

J-2 pour le second tour des élections municipales. Les trois candidates à Paris (Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn) ont débattu pour la dernière fois jeudi 25 juin, sur BFMTV. Un débat qui a failli être annulé car la grève a repris au sein de la chaîne, jusqu'à lundi matin. Les salariés protestent contre la suppression annoncée de plus de 500 postes, soit un tiers des effectifs.

Malgré cette grève, le débat a eu lieu sans grande surprise. La maire sortante Anne Hidalgo, ultra favorite, pousse son avantage : elle promet encore plus de place pour le vélo dans la capitale. "L'attractivité de la ville grâce à des mobilités actives comme le vélo, j'y crois", a-t-elle soutenu. "Je pense que notre ville, qui est regardée dans le monde entier, apparaît comme une ville qui innove. Il y a aujourd'hui 1.040 kilomètres de pistes cyclables. C'est une des solutions majeures pour diminuer la pollution".

La candidate socialiste à sa réélection a profité du débat pour annoncer sa volonté de déployer des parkings sécurisés pour les vélos. "La pollution et le bruit ont radicalement baissé dans le centre de Paris", a-t-elle ajouté.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - A Vaulx-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise, un enfant de cinq ans a été percuté par un deux roues alors qu'il traversait la rue à vélo. Le pilote de la moto s'est enfui et est recherché. L'enfant est grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. Une voisine, arrivée quelques minutes après l'accident, témoigne sa colère.



Économie - Après deux mois de hausse massive, le taux de chômage est en baisse au mois de mai : -3,3%, soit 150 000 demandeurs d'emploi en moins. Des niveaux qui restent toutefois toujours très élevés. Un des effets de la reprise économique.

Football - Liverpool est enfin champion d'Angleterre, après 30 ans d'attente. La défaite de Manchester City à Chelsea lui a offert le titre. Des centaines de supporters ont bravé les interdictions de rassemblements pour fêter l'événement aux abords du stade d'Anfield.