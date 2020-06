Élections municipales : un électeur refuse de porter son masque et casse l'urne

publié le 28/06/2020 à 20:08

Pierrick Bardeau, le maire de Thorignyu-sur-Oreuse est abasourdi. Il raconte qu'un retraité de la commune ne voulait pas porter de masque, alors que les consignes sanitaires obligent les électeurs à en porter un.

Le récalcitrant s'est énervé et s'en est pris à... l'urne ce dimanche 28 juin vers 10 heures. Après une salve d'insultes, "il a voulu me jeter l'urne sur la tête, le retraité s'est ravisé et l'a projetée violemment sur la table. Le choc l'a cassée", explique le maire cité par L'Yonne Républicaine.

Le président du bureau de vote numéro 1 ne s'est pas dégonflé. L'électeur en colère est rentré chez lui sans voter. Devant des témoins, l'urne, qui était inutilisable a été changée ainsi que son cadenas. Le bureau a lui été fermé pendant quelque 40 minutes.

Le septuagénaire a été rapidement identifié et a été placé en garde à vue. Le maire a annoncé sa volonté de déposer plainte. La clôture du bureau de vote a été prolongée d'une heure : les électeurs pourront s'exprimer jusqu'à 19 heures.

