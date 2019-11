et Gautier Delhon-Bugard

publié le 17/11/2019 à 19:30

Sur les réseaux sociaux, la consigne avait été donnée d'investir des "temples de la consommation". Résultat : les Galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris, ont été occupées pendant quelques minutes par des "gilets jaunes" ce dimanche 17 novembre.

C'est à la mi-journée que plusieurs dizaines de manifestants ont investi le troisième étage du grand magasin. Sous la célèbre coupole, depuis le balcon, ils ont scandés des chants et des slogans anti-capitalistes.

Ensuite, pendant un peu plus d'une heure, vigiles et policiers ont fait sortir les manifestants. Certains ont été interpellés et la direction du magasin a décidé de fermer le magasin pour le reste de la journée.

Face aux grilles baissées, Tom, un touriste de Toronto a exprimé son désarroi : "je suis très énervé car notre vol pour rentrer au Canada décolle demain matin. Cet après midi, c'était le dernier moment pour faire mes achats. Je sais qu'il y a des manifestations depuis quelques temps ici mais je ne comprends pas l'intérêt de fermer les magasins. C'est complètement fou".

