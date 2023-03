Le 7 mars prochain, les syndicats ont appelé à "mettre la France à l'arrêt" dans le cadre de la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. De nombreux partenaires sociaux, comme ceux de la SNCF, ont d’ores et déjà validé l’idée d’une grève reconductible à partir de cette date, de quoi fortement inquiéter le gouvernement.

Ce mercredi 1er mars, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran s’est exprimé à l’issue du Conseil des ministres. Il a notamment critiqué cette volonté de bloquer le pays en invoquant des arguments pour les moins étonnants. "Mettre la France à l’arrêt, ce serait laisser filer une crise qu’on peut encore éviter". En s’appuyant sur la sécheresse qui touche actuellement le pays, il a assuré que ce type de mouvement pourrait conduire à une "catastrophe écologique, agricole ou sanitaire, voire humaine dans quelques mois".

Mais quel est le lien entre la grève, le climat et la santé ? Du côté de l’entourage d’Olivier Véran, on assume la formule. L’idée était de reprendre le tic de langage utilisé par les syndicats "mettre la France à l’arrêt" et ainsi montrer qu’il n’y a pas que la réforme des retraites dans l’agenda de l’exécutif.

Une chose est sûre, la formule a fait bondir les opposants à la réforme. Le patron de la CFDT, Laurent Berger, a notamment rétorqué : "La sécheresse, c'est la faute des syndicats ? Et pourquoi pas la défaite en Coupe du monde ?". Son homologue de la CFE-CGS, François Hommeril, a lui répondu : "Allons y, rajoutons l'invasion des sauterelles et la pluie de grenouilles dans cette liste effarante des conséquences prévisibles du 7 mars".

Le gouvernement dans le flou

Concernant cette journée du 7 mars, le gouvernement s’attend à une très forte mobilisation. Mais pour la suite, c’est un peu un saut dans le vide. "C’est toujours délicat de jouer les madames Irma", a ainsi confié un conseiller à RTL.

L’intersyndicale arrivera-t-elle à tenir ses cortèges pendant plusieurs jours d'affilée ? Est-ce que des débordements pourraient avoir lieu ? D’autant plus que le texte est actuellement débattu au Sénat. Un vote des articles sans trop d'encombre pourrait donc jouer sur l’opinion et la résignation. C’est en tout cas le pari du gouvernement.

