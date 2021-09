Présidentielle 2022 : la proximité Éric Zemmour - Marion Maréchal, coup dur pour Marine Le Pen

Éric Zemmour a occupé l'espace médiatique cette semaine. D'abord avec la couverture de Paris Match. On y voit le "presque candidat" à la présidentielle de 2022 Éric Zemmour se baigner à La Seyne-sur-Mer (Var) avec sa conseillère, Sarah Knafo. Ensuite, son débat avec Jean-Luc Mélenchon a fait un carton d'audiences sur BFM TV, jeudi 23 septembre. Puis, un déplacement en Hongrie pour rencontrer notamment le Premier ministre hongrois.

Vendredi, le polémiste s'est ainsi rendu à Budapest au rassemblement de la droite nationaliste européenne où il a retrouvé Marion Maréchal. Il a également rencontré le Premier ministre Viktor Orban. Le polémiste, quasi-candidat aux élections présidentielles de 2022, en a profité pour se rapprocher de la nièce de Marine Le Pen.

Les deux personnalités françaises s'affichent tous les deux en sortant d'un restaurant hongrois. "Nous sommes sur la même ligne stratégique", raconte l'écrivain, confiant qu'il "aime beaucoup" Marion Maréchal. "C'est un secret pour personne : on se connait, on se voit, on se fréquente", explique de son côté l'ancienne députée du Front national.

Dans leurs positions, Éric Zemmour et Marion Maréchal se ressemblent comme deux gouttes d'eau et ne cachent pas leur complicité. Un rapprochement qui fait une victime : Marine Le Pen, d'autant plus que Marion Maréchal reste très populaire au sein de l'électorat du Rassemblement national.