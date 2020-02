publié le 19/02/2020 à 14:03

Va-t-il profiter de sa remise en liberté pour diffuser de nouvelles vidéos compromettantes ? À sa sortie du bureau de la juge d'instruction, mardi 18 février, Piotr Pavlenski, à l'origine de la diffusion de vidéos intimes de Benjamin Griveaux, a répété qu'il comptait bien continuer à dénoncer ce qu'il appelle "l'hypocrisie" de certains...

L'activiste et artiste russe est mis en examen, tout comme sa compagne, pour la diffusion de ces vidéos qui ont poussé l'ancien porte-parole du gouvernement à ne plus briguer la mairie de Paris. Tous deux sont libres sous contrôle judiciaire. Mais Piotr Pavlenski est de nouveau convoqué devant la justice pour une toute autre affaire.

Il sera de nouveau interrogé par la juge d'instruction le 3 mars prochain. Piotr Pavlenski devra répondre de violences volontaires avec armes, qu'il aurait commises dans la nuit du réveillon, lors d'une fête. Il aurait blessé deux personnes à l'arme blanche : l'une à la cuisse, l'autre au visage. Et à l'issue de ce nouvel interrogatoire, il risque bien un placement en détention provisoire.

En attendant le 3 mars, Piotr Pavlenski demeure libre, sous contrôle judiciaire. Et ne cache pas sa volonté de dénoncer les agissements de personnalités politiques. Or, les enquêteurs ont déjà saisi son téléphone, son ordinateur. Si des fichiers compromettants s'y trouvent, ils ne sont donc plus entre les mains de l'artiste russe.

Le week-end dernier, après la suppression de son site, pornopolitique.com il laissait toujours entendre, dans un message Facebook, qu'il restaurerait rapidement "la ressource porno". "J'espère que je pourrai continuer", avait-il aussi déclaré face aux médias après sa remise en liberté.

