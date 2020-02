publié le 19/02/2020 à 07:24

Plutôt que de parler de "communautarisme", Emmanuel Macron a ciblé le "séparatisme", mardi 18 février, en déplacement à Mulhouse (Haut-Rhin). Lors d'un discours dans le quartier de Bourtzwiller, le chef de l'État a annoncé vouloir "lutter contre les influences étrangères", "favoriser l’organisation du culte musulman" et "lutter contre toute manifestation du 'séparatisme' islamiste".

La France, qui accueille des "imams détachés" venant d'autres pays afin de répondre aux besoins des mosquées, va progressivement cesser d'en accueillir, a précisé le président de la République. "Nous allons progressivement sortir de ce dispositif", a-t-il précisé, sans indiquer à quelle échéance. Quelques 300 imams détachés se trouvent en permanence en France, dont 150 viennent de Turquie.

Emmanuel Macron a aussi expliqué souhaiter "des mosquées financées de manière transparente avec des imams formés en France et respectueux de [nos] valeurs". Et d'ajouter : "Nous avons besoin de savoir d’où vient l’argent, qui le touche et pour quoi faire".

À écouter également dans ce journal

Banques - En juin, la Caisse d'Épargne souhaite expérimenter le statut de "conseiller indépendant local" dans trois de ses agences, en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Objectif : maintenir une présence dans les zones rurales. Rémunéré par des commissions, le banquier perdra tous les droits sociaux liés à son secteur et à son entreprise.

Affaire Griveaux - Piotr Pavlenski a été libéré mardi 18 février au soir. Il a été mis en examen pour atteinte à la vie privée et placé sous contrôle judiciaire. Il n'est en revanche pas poursuivi pour l'autre affaire qui lui a valu une garde à vue, une agression au couteau le soir du 31 décembre dernier. Il sera convoqué ultérieurement.

Football - En phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a été défait en Allemagne, mardi soir, par Dortmund (2-1). Le jeune Erling Haaland a inscrit un doublé pour l'équipe hôte, alors que Neymar avait permis aux hommes de Thomas Tuchel d'égaliser. Le PSG recevra Dortmund le 11 mars pour le match retour.