publié le 18/02/2020 à 20:18

Piotr Pavlenski, qui revendique la publication des vidéos à caractère sexuel de l'ex-candidat LaREM à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire dans cette affaire, a annoncé mardi 18 février son avocat.

Cette mise en examen suit celle de sa compagne, Alexandra de Taddeo, qui a eu lieu un peu plus tôt dans la journée du 18 février. Alexandra de Taddeo n'a plus le droit d'essayer d'entrer en contact avec Piotr Pavlenski. Ils sont tous les deux mis en examen pour "atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenues avec son consentement ou par elle-même".

En revanche, l'artiste russe, également mis en cause dans un autre dossier portant sur des violences avec arme commises le 31 décembre, n'a pas été mis en examen dans cette enquête et a été remis en liberté en début de soirée, a précisé son avocat, Yassine Bouzrou. Piotr Pavlenski n'a pas encore été interrogé par le juge d'instruction dans cette seconde procédure. Il a reçu une convocation pour un interrogatoire qui aura lieu dans les prochains jours. Dans le cadre de cette deuxième affaire, le parquet de Paris avait requis le placement en détention provisoire du Russe, réfugié politique en France depuis 2017.

À l'issue de cet interrogatoire, une décision sera prise sur ses éventuels mise en examen et placement en détention provisoire.