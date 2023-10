Affaire Benjamin Griveaux : Piotr Pavlenski condamné à six mois de prison ferme

Jugé pour avoir enregistré et diffusé des vidéos intimes de l'ex-homme politique Benjamin Griveaux, l'artiste russe Piotr Pavlenksi a été condamné à six mois de prison ferme ce mercredi 11 octobre par le tribunal de Paris. Sa peine sera aménageable en placement sous bracelet électronique.



Sa compagne, Alexandra de Taddeo, a écopé de six mois avec sursis. Le tribunal a estimé que "n'importe quelle action ne peut être commise au nom de la liberté d'expression". Les deux prévenus ont aussi été condamnés à verser 15.000 euros de dommages et intérêts à Benjamin Griveaux,

Le 14 février 2020, Benjamin Griveaux, ténor de la majorité présidentielle et député de Paris, avait abandonné la course aux municipales à Paris à la suite de la diffusion de vidéos intimes 48 heures plus tôt. Il avait adressé ces vidéos à Alexandra de Taddeo, avec qui il avait eu une brève relation entre mai et août 2018. Les vidéos de masturbation avaient été publiées sur un site nommé "Pornopolitique", relayé sur les réseaux sociaux. Les vidéos avaient fait l'objet d'un montage, avec des captures d'écran de messages échangés entre Benjamin Griveaux et Alexandra de Taddeo.



Droit à la "liberté artistique"

L'artiste russe, connu pour des performances extrêmes en Russie mais aussi en France, a défendu son droit à la "liberté artistique". À l'époque de la diffusion de la vidéo, il avait qualifié sa démarche "d'art politique" pour dénoncer l'"hypocrisie dégoûtante" de Benjamin Griveaux, qui "utilisait sa famille en se présentant en icône pour tous les pères et maris de Paris".

La démission de l'ancien porte-parole du gouvernement avait provoqué un scandale politique : la droite comme la gauche ont dénoncé un "naufrage voyeuriste". En démissionnant, Benjamin Griveaux avait fustigé des "attaques ignobles mettant en cause [sa] vie privée".

Trois ans et demi plus tard, le procès s'est tenu sans Benjamin Griveaux. Son avocat, Richard Malka, a insisté sur le fait que "l'art n'a jamais été un instrument de délation".