Sarkozy condamné : les autres affaires qui attendent l'ancien président

publié le 02/03/2021 à 11:53

Il y aura donc un autre procès, Nicolas Sarkozy sera rejugé dans l’affaire dite des "écoutes". L’ancien chef de l’État a fait appel ce lundi 1er mars de sa condamnation à trois ans de prison dont un an ferme pour corruption, une peine inédite pour un président sous la Vème République.

Ce n’est pourtant que le début, la première étape d’un agenda judiciaire chargé en ce mois de mars. Les affaires se suivent et les audiences s'enchaînent pour l’ancien chef de l’État.

Le bal judiciaire ne fait que commencer puisque Nicolas Sarkozy a de nouveau rendez-vous au tribunal dans 15 jours. Alors certes il est libre, en faisant appel il échappe au bracelet électronique, mais il aurait sans doute préféré s’engager dans ce nouveau match avec une relaxation au compteur.

Car c’est bien un marathon qui attend l’ancien président avec le procès Bygmalion. Nicolas Sarkozy va devoir s’expliquer sur la débauche de moyens engagés lors de sa campagne présidentielle de 2012, plus de 20 millions d’euros au-delà du seuil autorisé. Des moyens masqués selon l’accusation, par de fausses factures et une double comptabilité. Un mois d’audience et une nouvelle année de prison plane sur sa tête pour financement illégal de campagne électorale.