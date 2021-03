publié le 02/03/2021 à 09:00

Depuis la déflagration de l'affaire Barbarin, l'Église fait son examen de conscience. Une commission est chargée recenser les victimes d'abus sexuels, un appel à témoins a été lancé en juin 2019. Le résultat sera connu aujourd'hui, plus de 6.500 témoignages ont été collectés. Les archives aussi ont été passées au peigne fin. "Il faut préparer les esprits au choc des révélations à venir", déclare Véronique, abusée par un prêtre lorsqu'elle était adolescente.

Les archives de l'Église, vieilles parfois de 70 ans, sont en ce moment passées au crible par des historiens, qui, finalement, vont de surprise en surprise. Ils avaient la crainte de ne pas trouver grande choses dans les archives, mais c'est tout l'inverse.

L'Église a gardé des documents en interne. Parfois un dossier, un feuillet ou deux seulement et parfois des rapports complets avec des lettres, des signalements de la part des familles. Dans les dossiers qui datent des années 50 à 70 il y a tout un tas de circonvolutions pour aborder ces choses-là. Des formules latines même, un langage que les chercheurs ont appris à décrypter. La bascule s'opère dans les années 2000 où apparait le mot pédophilie pour la première fois.

Une liste initiale de 1.500 noms

Les historiens chercheurs sont partis d'un premier inventaire qui listait 1.500 noms prêtres abuseurs identifiés, par les évêques dans leur diocèse sur les 70 dernières années. Les recherches sont parties de ces noms et 20 à 40% de dossiers supplémentaires dénichés par recoupement. Notamment avec les témoignages recueillis par la commission d'enquête.

Dans les diocèses et la quinzaine de congrégations religieuses ciblés, le travail d'exploration des archives est presque terminé. Il faut se lancer maintenant dans la synthèse et l'analyse des faits, des dates, des lieux et des conditions des abus, le profil des abuseurs, la gestion de l'Église, en remettant les faits dans le contexte culturel et social de leur époque. Le rapport provisoire début avril devrait faire au moins 300 pages.

