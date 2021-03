publié le 02/03/2021 à 08:52

L'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison dont un ferme pour corruption lundi 1 mars. La droite (LR) parle d'acharnement de la part du Parquet national financier. La gauche estime, elle, que la justice doit faire son travail.



"Le président Sarkozy est un justiciable comme un autre", estime de son coté Florian Bachelier, député LaREM d'Ille-et-Vilaine et invité de RTL. "Il n'est pas au-dessus des lois. Il n'est pas en-dessous des lois non plus", insiste cet avocat qui rappelle que la condamnation prononcée lundi contre l'ancien chef de l'État a été marquée d'un appel. "La présomption d'innocence, ça permet de dire, comme le président Sarkozy a fait appel, qu'il est innocent jusqu'à ce qu'il y ait une condamnation définitive qui dise le contraire", dit-il.

"Les écoutes sont parfaitement illégales", insiste toutefois Florian Bachelier. "J'ai constaté qu'il y avait des interceptions téléphoniques (...) qui semblent baser une décision (de justice)", poursuit l'élu breton de 41 ans. "Une conversation entre un avocat et un client ne peut pas être utilisée contre un client", ajoute le député LaREM. "C'est un principe essentiel qui fonde toute l'œuvre de justice". À ce titre, "il y a eu une interrogation plus globale qui doit être menée" auprès notamment du Parquet national financier.