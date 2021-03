publié le 02/03/2021 à 07:15

La droite s'interroge sur l'indépendance du parquet national financier. Pourtant ses méthodes si contestées viennent d'être validées par le jugement visant Nicolas Sarkozy. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que la décision est un soulagement pour les membres du PNF. Un soulagement à la hauteur des attaques encaissées ces derniers mois, avant et pendant le procès.

Le parquet anti-corruption créé après le scandale Cahuzac, et longtemps loué pour son intransigeance face à la délinquance en col blanc, est en effet devenu une double cible. Celle d'abord du camp sarkoziste qui n'a eu de cesse de pointer un "désert de preuve" et un acharnement contre son champion. Et celle de grands avocats pénalistes, qui ont dénoncé des méthodes déloyales du parquet financier dans l'affaire "Bismuth", notamment l'écoute de conversations client-avocat, pourtant légales.

Mais, dans le système judiciaire français, si les parquets décident de l'ouverture des enquêtes et des premiers actes, ce sont ensuite les juges du siège, totalement indépendants qui tranchent. En condamnant Nicolas Sarkozy, le tribunal correctionnel de Paris a donc validé les méthodes et les décisions du PNF. Une institution qui sort donc un peu de la tourmente, en attendant le procès en appel.

