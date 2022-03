C'est un document saisissant qui est publié ce jeudi 31 mars. Les dernières images d'Yvan Colonna ont été dévoilées par nos confrères de BFMTV, dans une vidéo tournée en janvier dernier à l'intérieur même de la prison d'Arles.

Si les années ont marqué son visage, les cheveux désormais courts et poivre et sel, Yvan Colonna y arbore toujours le même regard vif. Il se laisse filmer par son codétenu, dans la cour de promenade. Tous les deux jouent aux échecs en discutant de la Corse évidemment. L'homme condamné pour l'assassinat du préfet Érignac semble suivre de très près l'actualité.

Ainsi, il réagit alors une déclaration du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, qui évoquait à l'époque une possible autonomie de la Guadeloupe. "Tu as vu Lecornu, ce qu'il a dit", lui lance d'abord son camarade. "Alors chez nous (en Corse, ndlr) ils sont à 68% pour l'autonomie, on n'en discute pas et la Guadeloupe qui ne demande rien on veut leur donner l'autonomie", répond Yvan Colonna.

La scène filmée se déroule en janvier dernier, le nationaliste corse est alors incarcéré depuis 19 ans. Mais, derrière les barreaux, Yvan Colonna reste très politisé et il prédit l'indépendance de la Corse. "J'ai confiance, on va se réveiller, ne t'inquiète pas", répète-t-il. Deux mois plus tard, Yvan Colonna est assassiné en étant étranglé par un détenu islamiste, depuis des négociations sont en cours sur une possible autonomie de la Corse.

