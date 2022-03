Les infos de 5h - En Corse, des rassemblements devant deux casernes ont dégénéré

En Corse, deux rassemblements devant des casernes près de Bastia et Ajaccio ont dégénéré dimanche soir.

Les manifestants à l'appel des militants indépendantistes reprochent aux forces de l'ordre d'avoir chanté la Marseillaise lors des obsèques d'Yvan Colonna vendredi. C'est ce que semble montrer une vidéo tournée au sein d'un cantonnement.

Devant la caserne de Furiani, à Bastia, quelques dizaines de jeunes ont secoué les grilles. Les CRS ont répliqué avec grenades lacrymogènes et des balles de lanceur de défense. Pour le maire nationaliste de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, la seule porte de sortie, c'est le dialogue : "ce que nous voulons, c'est créer les conditions politiques d'un dialogue véritable avec l'État", parlant en substance de l'autonomie de l'île.

"Un dialogue qui commence à poindre, mais dont on attend le développement et les premiers prolongements. Donc les choses s'organisent, mais dans l'attente, nous disons à cette jeunesse de rester mobiliser, mais de ne pas s'expose de manière déraisonnable et excessive", avertit-il, avant de pointer la responsabilité de l'État. On le voit bien aujourd'hui, il y a une envie de se mobiliser qui fait suite à une incompréhension qui perdure entre la Corse et Paris, donc plus tôt, elle sera levée, mieux ce sera. Nous voulons régler les choses par la paix et par le dialogue", explique-t-il.

