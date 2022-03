INVITÉ RTL - Corse : "L'autonomie de plein droit et d'exercice n'est pas l'indépendance", dit Gilles Simeoni

Gérald Darmanin est en visite ce mercredi et jeudi en Corse. Un épisode de violences a lieu depuis l'agression en prison d'Yvan Colonna. Dans un entretien à Corse Matin, le ministre de l'Intérieur se dit "prêt à aller jusqu'à l'autonomie"

Des propos "extrêmement positifs", selon Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse. "Un long chemin reste à parcourir et cette déclaration de principes mérite d'être précisée et confirmée", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Concrètement, que signifie le terme d'autonomie ? "L'autonomie de plein droit et d'exercice n'est pas l'indépendance. Cela veut dire qu'il y a une répartition des compétences avec des compétences régaliennes, par exemple la police, la justice et l'armée qui restent du domaine exclusif de l'Etat et un certain nombre de compétences spécifiques", explique Gilles Simeoni.



"L'origine principale du problème naît dans le fait que la volonté des Corses (...) n'a pas été prise en compte (...) L'élément fondateur de cette révolte est le fait que le suffrage universel et la démocratie n'aient pas été écoutés (...) Personne ne peut douter de ma volonté ferme et réitérée de construire la paix (...) Je n'ai jamais varié de cette ligne. Si on veut enraciner la paix et détourner les jeunes des chemins de la révolte, c'est de montrer que la démocratie fonctionne", estime-t-il.