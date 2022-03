La neige de retour en plaine. Ce jeudi 31 mars, les services de Météo-France ont placé en vigilance orange les départements du Nord et du Pas-de-Calais pour un risque de neige et verglas. Et ce, alors que le beau temps qui régnait sur la France n'est plus qu'un souvenir.

"Progressivement à partir du milieu de nuit de jeudi à vendredi, des chutes de neige plus régulières se mettent en place par les frontières. Ces précipitations neigeuses évacuent le sud du Nord-Pas-de-Calais en début d'après-midi de demain vendredi", précisent les prévisionnistes de Météo-France.

D'autres départements pourraient être concernés par cette vigilance météo dans les prochaines heures, en particulier la Somme, prévient Météo-France. "Sur l'ensemble de l'épisode, une hauteur de neige de 3 à 5 cm est attendue, voire localement 5 à 10 cm", indique les météorologistes.