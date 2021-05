publié le 21/05/2021 à 13:39

C'était une promesse de campagne : Emmanuel Macron est attendu ce vendredi 21 mai après-midi dans la Nièvre, l'un des 14 départements tests à la création d'un Pass culture. Il s'agit d'une enveloppe de 300 euros que vont recevoir tous les jeunes l’année de leurs 18 ans, à dépenser pour les activités culturelles de leur choix.

Emmanuel Macron en a d’abord fait la promotion lui-même sur Instagram, un des réseaux sociaux les plus appréciés des ados. "Que vous soyez ciné, musées, romans, manga, jeux vidéo, rap, metal, tout ça à la fois, nous avons créé pour vous le Pass culture. Ce sont 300 euros à 18 ans, à dépenser comme vous le souhaitez (...) Pour en profiter, rendez-vous sur l’appli Pass Culture, à vous de jouer !"

À partir de janvier 2022, outre ces 300 euros versés au 18e anniversaire, seront offerts 25 euros pour les élèves de quatrième, 25 euros pour les troisièmes et 50 euros par année et par élève en seconde, première et terminale. Soit en tout 500 euros par jeune sur cinq ans, ce qui était initialement la promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Le Pass culture se décline bien sûr en application. Elle recense les événements culturels autour de chez soi, expos, concerts, certains sont parfois montés en partenariat avec le Pass. Ce vendredi soir, à 21 heures, on peut par exemple assister au concert des rappeurs 47Ter à Nevers, c’est d’ailleurs ce que va faire le président de la République.

