et Marie Sasin

publié le 01/02/2019 à 12:53

Le Pass culture pour les jeunes de 18 ans arrive dans cinq départements ce vendredi 1er février. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. À la clé : une enveloppe de 500 euros pour permettre un accès à la culture pour tous.



Ce Pass culture est testé auprès de 10.000 jeunes volontaires, tous âgés de 18 ans, dans 5 départements pilotes : le Bas-Rhin, le Finistère, la Guyane, l'Hérault et la Seine-Saint-Denis.

Les jeunes sélectionnés pourront profiter du Pass, crédité en une fois de 500 euros, l'année de leur 18 ans, via une application mobile du même nom. Ils pourront accéder à des offres culturelles variées : aller au cinéma, au musée, à un spectacle ou au théâtre, acheter des livres, s'inscrire à un cours de musique ou de danse, ou encore s'abonner à un service de musique en streaming.

Ces jeunes seront notamment informés via l'application de la distance à laquelle ils se trouvent d'un établissement culturel. Mais il y a aussi des restrictions : par exemple, ils ne pourront pas dépenser plus de 200 euros en livres et en CD.

Le pass sera utilisable grâce à une application mobile. Crédit : Capture d'écran passculture.fr

Un test qui s'élève à 34 millions d'euros

"L’objectif est d’analyser le comportement des jeunes testeurs et leur mode d’utilisation de l’application afin de confirmer les orientations choisies. La présentation et l’éditorialisation des offres dans l’application, seront également analysées", indique le ministère de la Culture dans un communiqué. "Un premier bilan de l’expérimentation sera réalisé en avril 2019".



Cette année, l'expérimentation du Pass culture devrait coûter 34 millions d'euros. Une deuxième phase de test aura lieu avant l'été prochain. Le dispositif sera ensuite généralisé d'ici deux ans pour un coût estimé à 400 millions d'euros annuels.