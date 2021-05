publié le 18/05/2021 à 18:22

La culture s'apprête à revivre. Dès ce mercredi 19 mai, les musées, monuments, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur, 1.000 en extérieur. Pour aider la reprise économique du secteur, Roselyne Bachelot annonce ce mardi sur RTL une aide de 150 millions d'euros.

"Nous accompagnons les réouvertures de cinémas, c'est ainsi que je vous annonce que le secteur du cinéma aura 80 millions d'euros supplémentaires pour faire cette sortie", a déclaré la ministre de la Culture. "Nous aurons près de 40 millions d'euros supplémentaires pour le spectacle vivant musical, 15 millions d'euros pour le théâtre privé, et le secteur du spectacle subventionné aura 15 millions d'euros supplémentaires, c'est-à-dire pratiquement 150 millions d'euros d'aides", a détaillé Roselyne Bachelot sur RTL.

Cette enveloppe "s'ajoute à tout un panel d'aides qui existe déjà". "Bien entendu, les opérateurs nous présenteront les difficultés qu'ils rencontrent et les aides qu'ils demandent", a ajouté la ministre de la Culture qui précise que les musées ne sont pas concernés par cette nouvelle enveloppe.



"Les musées ont des aides particulières. Ils bénéficient de toutes les aides transversales, les aides d'urgence et les aides à l'emploi", a précisé Roselyne Bachelot. "Depuis le début de l'année 2021, nous avons déjà mobilisé 275 millions d'aides supplémentaires, en faveur des acteurs culturels", ajoute la ministre, qui souligne qu'"en tout nous avons mobilisé 11 milliards d'euros en un peu plus d'un an, pour aider le secteur culturel".