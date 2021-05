publié le 16/05/2021 à 19:47

Les 2.045 cinémas français vont rouvrir mercredi 19 mai, après 201 jours de fermeture à cause de la pandémie due au coronavirus.

"Les mesures sont très claires, on aura une jauge de 35% donc un fauteuil sur trois. Par contre, vous pouvez vous regrouper jusqu'à 6 personnes en même temps. Le port du masque est obligatoire, il y a un sens de circulation, et on vous recommande de réserver vos places. Tout est fait pour être dans un endroit très sécurisé", assure Richard Patry, exploitant de salles et président de la Fédération nationale des cinémas français.

Il sera possible d'acheter du Popcorn pour le manger à l'extérieur, mais impossible de boire ou manger pendant la séance, le masque est impératif. Quant au couvre-feu, "on fera une séance vers 19h, l'objectif étant de terminer 15 à 20 minutes avant le couvre-feu", explique Richard Patry.

L'exploitant est très optimiste sur cette réouverture : "On va perdre de l'argent parce que 35% c'est compliqué, mais on a subi 201 jours de fermeture. On préfère que le gouvernement continue à nous aider à faire 35% plutôt que 0%. Et encore une fois, ça va durer 3 semaines. À partir du 9 juin, on sera à 66%, puis le 30 juin on aura un retour à la vie normale".

Craint-il une baisse de fréquentation des salles obscures ? Non : "Les Français ont besoin d'aller au cinéma, c'est dans leur ADN". Richard Patry en veut pour preuve que lors de la précédente réouverture, 25 millions de téléspectateurs étaient revenus dans les cinémas.