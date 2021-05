publié le 19/05/2021 à 09:09

Étape-clé dans le calendrier du déconfinement, ce mercredi 19 mai marque la réouverture des terrasses et commerces mais aussi celles des musées et cinémas. "J'ai l'impression que la vie reprend aujourd'hui", se réjouit la réalisatrice Maïwenn, sur RTL. "Je me suis dit que ça allait être une journée intense en émotions", déclare celle dont le film ADN sort à nouveau en salles, après avoir été freiné par le deuxième confinement.

"Celle-ci (la sortie de son film; ndlr) est vraiment particulière car j'ai eu l'impression qu'on enlevait de l'oxygène à mon film donc là je voudrais qu'il sorte et qu'on soit gentil avec lui", confie Maïwenn dans un sourire. "Retrouver les gens m'a énormément manqué, j'ai besoin du contact humain, de débattre, d'être à une terrasse, de parler avec des gens" affirme-t-elle.

"Il est trop tôt pour connaître les séquelles d'un confinement, on va le sentir dans les six mois, un an à venir", estime Maïwenn. "Je ne pensais pas être autant touchée par le manque de lien avec les gens. Je suis quelqu'un d'assez casanière et solitaire et je me suis surprise moi-même à avoir envie de voir plus de gens", confie la réalisatrice.