publié le 21/05/2021 à 06:15

Pourra-t-on bientôt enlever nos masques en extérieur ? Le gouvernement "espère fortement" que les Français pourront s'affranchir de cette contrainte cet "été", a souligné mercredi 19 mai son porte-parole Gabriel Attal.

Qu'en pensent les Français ? Ils sont plus des deux tiers à se déclarer favorables au maintien de l’obligation du port du masque en extérieur (67%), révèle notre baromètre BVA pour RTL et Orange. Cette prudence est partagée par l’ensemble des catégories de la population, y compris les plus jeunes (67% des 18-24 ans), même si elle est plus marquée chez les plus âgés (74% des 65 ans et plus) Les plus réticents sont les sympathisants du Rassemblement National mais ils sont néanmoins 59% à se prononcer en faveur du maintien de l’obligation.

"Factuellement les préfets ont le droit, une fois qu'ils se sont concertés avec les ARS (Agences régionales de santé, ndlr) d'imposer le port du masque ou pas en extérieur mais le moment n'était pas venu d'envoyer ce signal aux Français", a commenté le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur LCI.

Les avis sont plus partagés en cas de vaccination, même si une courte majorité (54%) préfère que le port du masque reste obligatoire. Ils sont 46% des sondés à estimer au contraire qu’il faut rendre le port du masque facultatif quand on a été vacciné. Un score majoritaire uniquement chez les sympathisants de la France Insoumise (56%) RN (54%) et les 25 34 ans (51%).

Les Français ne souhaitent pas encore tomber le masque Crédit : BVA