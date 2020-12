publié le 30/12/2020 à 13:39

Un couvre-feu plus long de deux heures pour lutter contre la pandémie dans les départements concernés, notamment dans le Grand-Est. C'est la première mesure envisagée par le gouvernement et annoncée par Olivier Véran lundi 29 décembre.

Concrètement, quelle utilité peut avoir un couvre-feu rallongé ? Cela permet de limiter nos interactions sociales et on sait que c'est dans la sphère privée que l'on se contamine le plus. C'est une bonne option selon le professeur Bruno Megarbane, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris : "Il y a d'abord l'impact psychologique qui sera dissuasif pour organiser des rassemblements, réunions familiales ou amicales. En pratique, les gens qui travaillent n'ont pas d'autre choix que de rentrer chez eux. Donc ce sont des mesures efficaces".

N'est-ce pas plus efficace de reconfiner la population ? Pas forcément selon le professeur : "Scientifiquement parlant, il n'y a pas de données disant qu'un couvre-feu fait moins bien qu'un confinement un peu plus strict".

Les Français accepteraient plus difficilement l'idée d'un troisième confinement. L'exécutif fait donc le pari du couvre-feu rallongé : c'est efficace pour ralentir l'épidémie, ce sera mieux perçu et donc mieux respecté.

Covid-19 - Le ministre de la Santé estime qu'il faut attendre de voir l'effet de Noël et du Nouvel an pour prendre une décision sur la réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski. Les vacances de Noël représentent 1/4 des 10 milliards d'euros de recette annuelle pour les stations de ski.

IVG - Moment historique en Argentine. Le Congrès argentin a adopté la mesure sur la légalisation de l'IVG. À 4h du matin, une foule d'Argentins et Argentines a explosé de joie dans la rue. Il y a deux ans, le texte avait été rejeté au Congrès. Mais cette année, c'est le président qui portrait le texte.

Brexit - La Dordogne qui concentre 8.000 ressortissants britanniques est un territoire décisif pour les Anglais. Ces derniers ont jusqu'au 31 juin pour faire leur demande de titre de transport. Ce titre sera alors valable 10 ans.