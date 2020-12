Brexit : quels changements pour les voyageurs entre la France et le Royaume-Uni ?

publié le 27/12/2020 à 16:28

1246, c'est le nombre de pages de l'accord sur le Brexit. Le gouvernement britannique et la Commission européenne l'ont publié en intégralité. Le texte encadrant la future relation entre la France et le Royaume Uni doit entrer en application le 31 décembre à minuit. Et maintenant qu'un accord a été trouvé, la gare du Nord va devoir organiser le passage vers l'Angleterre. Chaque année, 10 millions de personnes se rendent à Londres en train depuis Paris.



Il faudra toujours monter au premier étage de la zone réservée pour prendre l’Eurostar, présenter son billet de train puis passer les contrôles de sécurité. C’est ensuite que la différence se fait. Les Français devront obligatoirement avoir un passeport au 1er octobre tout comme les citoyens britanniques qui, eux, auront droit à une nouveauté dès le 1er janvier.



"Il faut tamponner. C’est une opération qui va prendre une trentaine de secondes supplémentaires donc ça va ralentir les flux. D’où l’importance de bien avoir identifié ça avant et de mesurer les flux", explique Jacques Damas, directeur d’Eurostar. En revanche, pas de tampon a priori pour les Européens.



Une fois l’identité vérifiée, les douanes sont renforcées. "À partir du 1er janvier, la gare du Nord devient un point de sortie de l’Union européenne. Nous aurons des douaniers à bord des trains qui viendront de la Grande-Bretagne vers Paris pour procéder à des opérations de contrôle, de déclarations de paiement de taxes. De la même manière, tous les touristes qui quitteront le marché européen par la gare du Nord pourront procéder à leurs opérations de détaxe", précise Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics.



Un changement majeur de signalétique sera fait dans la nuit de la Saint-Sylvestre à la gare du Nord pour accueillir les rares passagers entre Londres et Paris en ce moment.