Couvre-feu à 18h : Nicolas Dupont-Aignan dénonce "une aberration" sur RTL

publié le 30/12/2020 à 08:33

L'idée d'un troisième confinement a été écartée par le gouvernement au profit d'un renforcement du couvre-feu. Déjà en vigueur de 20h à 6h dans toute la France, celui-ci sera avancé à 18h dans les départements les plus touchés par l'épidémie, "une aberration" pour le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.

"On ne tire jamais les leçons du passé. Autant le premier confinement je l'avais approuvé totalement, parce qu'on n'avait pas les masques, pas les tests, pas le recul. On est en train de tuer le pays avec des effets collatéraux sociaux, sanitaires et économiques considérables, sans qu'on arrive à lutter contre l'épidémie", fustige le député de l'Essonne.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, le gouvernement doit prendre des "mesures simples", à savoir : des tests négatifs aux frontières "pour éviter des cas importés". Le député regrette qu'on entre en France "comme dans un moulin". Deuxièmement il souhaite des dépistages massifs par région. Il propose notamment de le faire en Île-de-France "avant la rentrée, avant que les gens retravaillent, avant que les lycéens repartent".

On ne peut pas mettre un pays sous terre Nicolas Dupont-Aignan - député de l'Essonne et président de Debout la France





"Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des mesures qui permettent de concilier la vie, parce qu'on ne peut pas mettre un pays sous terre, et la lutte contre l'épidémie. Ce que je voudrais, c'est qu'on protège les Français", indique Nicolas Dupont-Aignan qui se dit pour la réouverture des cinémas et salles de spectacle la semaine prochaine "si on respecte des règles de distanciation et le port du masque".

"Je suis pour la prudence, mais je ne veux pas qu'on enferme un peuple, je veux qu'on lutte de manière ciblée et qu'on s'inspire des pays où ça marche", conclut le député.