Couvre-feu à 18h : "Pas bon pour le commerce", déplore William Koeberlé

Alors que le gouvernement envisage des confinements locaux dans une vingtaine de départements, notamment dans la région Grand-Est ou la circulation de la Covid-19 est forte, les fédérations de commerce s'inquiètent d'un nouveau coup porté aux magasins qui avaient bénéficié d'un regain d'activité pendant les fêtes. Est-ce le confinement de trop pour eux ?

William Koeberlé est président du Conseil du Commerce de France (CDCF), association qui représente une trentaine de fédérations de commerçants : "C'est une année catastrophique, même si la réouverture des magasins en décembre nous a permis de faire un bon chiffre d'affaires. L'année est particulièrement mauvaise pour les équipements à la personne : bijouterie, vêtements, parfumerie", détaille le dirigeant.

Bien sûr, tous les commerces ne sont pas impactés de la même manière par le coronavirus : "Les magasins qui travaillent dans l'équipement de la maison ont su gérer et n'ont pas eu autant de pertes que les autres. Quand on parle des magasins qui ne se relèveront pas, ce sont surtout les magasins d'équipement à la personne, avec une vision très saisonnière de leur métier où novembre peut correspondre à 30% de leur chiffre d'affaires", précise William Koeberlé.

Il faut qu'on apprenne à commercer avec le virus William Koeberlé, président du Conseil du Commerce de France (CDCF)





La fédération a donc demandé aux préfets une mesure dérogatoire pour janvier : "On a demandé à réouvrir l'ensemble des dimanches du mois de janvier car pour ces commerçants il manque de la trésorerie. Il va falloir payer les stocks de novembre/décembre et on a besoin de chiffre d'affaires important en janvier. J'espère avoir une réponse favorable", explique le président du CDCF.

D'autant que la menace d'un reconfinement plane actuellement : "Le confinement à 18h n'est pas bon pour le commerce car c'est la période où les gens qui finissent le travail vont dans les magasins. Il faut qu'on apprenne à commercer avec le virus".