publié le 31/03/2021 à 13:30

"Qu'allez vous annoncer, monsieur le Président ?", "Si je savais", répond Emmanuel Macron, la tête dans les mains : c'est le tout dernier dessin de Plantu à la Une du Monde aujourd'hui, et il résume cette attente jusqu'à 20h00 ce soir, heure à laquelle Emmanuel Macron fera une allocution depuis l'Elysée. Comment affronter cette troisième vague ? Une chose est sûre, il y aura des mesures de restrictions.

D'après nos informations on ne se dirige pas vers un confinement strict, comme on l'a connu il y a un an, mais vers des mesures plus ciblées. L'école d'abord, puisque l'une des hypothèses qui tient la corde serait de les fermer dès vendredi soir dans tout le pays, pour des vacances anticipées. Ce serait aussi l'occasion de débuter la vaccination des professeurs : ça pourrait être l'une des grandes annonces du soir pour répondre en partie à l'inquiétude du monde enseignant.

Des mesures à l'étude aussi pour limiter les déplacements entre départements. En effet, le week-end de Pâques est directement dans le viseur du gouvernement. Pour l'hôpital, "on peut encore pousser les murs" répète la Macronie : déprogrammations, transferts supplémentaires, il va falloir mettre un peu de concret derrière cette expression toute faite. Enfin, plusieurs sources nous expliquent que le président est très préoccupé par la situation dans plusieurs départements comme dans la Loire-Atlantique, où les chiffres de contaminations sont encore acceptables, mais où les variants sont en train de grimper en flèche.

En outre, Jean Castex sera devant le Parlement demain. Il y a aura même un vote demain à l'Assemblée et au Sénat. Vote qui n'aura aucune valeur contraignante. Pour le Premier ministre il s'agirait de justifier et d'expliquer la stratégie annoncée par Emmanuel Macron, mais c'est le chef de l'État qui va aussi s'en charger lui-même largement ce soir, afin de répondre aux critiques, notamment celles qui sont venues ces dernières semaines du monde médical et scientifique.

À écouter également dans ce journal :

Environnement - Quand McDo rime avec écolo. Le géant du fastfood, qui compte 1.500 restaurants en France, ne distribuera plus de bouteilles d'eau en plastique d'ici la fin de l'année dans l'hexagone.



Météo - Des records de chaleur devraient encore tomber aujourd'hui. 28 °C sont attendus cet après-midi à Bordeaux, ce sera un record si on les atteint. 27 °C sont attendus à Biarritz et 26 °C à Lyon, Paris et Strasbourg.

Hôpitaux - Au dernier comptage, 5.512 patients sont en réanimation en France. Le taux d'occupation atteint 133% en Île-de-France, et les médecins des hôpitaux ont des discours contradictoires. "Non, à ce jour ce n'est pas la bérézina", assure le président de la Fédération Hospitalière de France, Frédéric Valletoux.