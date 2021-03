Coronavirus : Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20 heures

et AFP

publié le 31/03/2021 à 08:54

Emmanuel Macron prendra la parole au cours d'une allocution à 20 heures ce mercredi soir, a annoncé l'Élysée en début de matinée. Le président de la République s'adressera aux Français et ce alors que la parole présidentielle était attendue face à la troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Un Conseil de défense débutant à 9 heures à l'Élysée doit arbitrer les mesures nouvelles que le chef de l'État avait annoncé dimanche devoir prendre.

Fermer les écoles en avançant les vacances de Pâques, qui doivent débuter le 10 avril pour la zone 1 ? Étendre les mesures de freinage, déjà en place dans 19 départements ? Déployer des moyens supplémentaires dans les hôpitaux en attendant l'impact des vaccinations ?

Face aux critiques sur sa stratégie anti-Covid avec plus de 5.000 patients en réanimation, soit plus que lors de la première vague, Emmanuel Macron doit faire des choix et les annoncera ce soir.

