Faut-il vacciner immédiatement les enseignants, sans attendre donc la fin du mois d'avril ? Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui tente actuellement d'empêcher la fermeture des écoles, a fait une proposition en ce sens. Le sujet animera le nouveau Conseil de défense, prévu dans la matinée du mercredi 31 mars à l'Élysée, en présence d'Emmanuel Macron.

À ce jour, huit millions de Français ont reçu une moins une dose d'un vaccin contre le coronavirus. Cependant, ces vaccinations n'ont pas permis à la pression sur les services de réanimation de baisser, ni à arrêter la propagation des variants. Pour tenter de ralentir les chiffres, il semble alors nécessaire d'accélérer la campagne de vaccination. Le comité citoyen, que le président avait tenu à mettre en place, est en charge de ce dossier. Il a un peu été oublié ces derniers temps, mais existe toujours bel et bien.

Les 35 membres de ce comité, tous très enthousiastes et impliqués dans leur mission, consultent à tout-va. Ils ont passé de longues heures en visioconférence avec des scientifiques, des pharmaciens ou encore des élus locaux pour discuter des différentes possibilités. "C'est vraiment un vrai panel de la France", explique Jessica, gérante d'un camping du Maine-et-Loire, qui a été tirée au sort pour participer au projet.

Des camions itinérants pour vacciner plus rapidement

"Nous sommes tous différents et n'avons pas tous le même avis alors c'est vrai que, des fois, nous sommes très divisés et que nous pouvons avoir des débats un petit peu houleux", poursuit-elle. Selon Jessica, ces différences font toute la force du comité citoyen qui, au final, "arrive toujours à sortir une idée forte que nous allons avancer vers une recommandation qui sera viable".

Le comité citoyen a déjà émis une première série de suggestions. Les 35 membres proposent, par exemple, que des camions itinérants puissent sillonner les campagnes pour faciliter la vaccination quand celle-ci sera ouverte à tous. Ils n'ont cependant aucune garantie pour la suite : ils ne savent pas si leurs idées seront reprises ou non. Contrairement à la convention climat, Emmanuel Macron ne s'est engagé à rien. Ce qui fait dire, même dans la majorité, que leur rapport final risque fort de finir sur une étagère à prendre la poussière.

