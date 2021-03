publié le 30/03/2021 à 06:47

Les Français l'attendaient et il est enfin là ! Le printemps a débuté le 20 mars dernier et cette semaine la chaleur va s'installer. Un temps quasi estival est attendu avec des pointes estimées à 28 degrés sur une moitié nord mercredi 31 mars et jeudi 1er avril grâce à un bel anticyclone

L'air chaud a gagné le pays ce lundi 29 mars et va perdurer dans la semaine. Des records mensuels de température devraient être battus peut-être dès mardi dans le Nord-Ouest, puis mercredi notamment sur le nord du pays, indique Météo France. Cet épisode printanier voire estival devrait en revanche s'achever en fin de semaine.

Dans la journée de mardi 30 mars, la chaleur va s'installer dans le Sud-Ouest, avec jusqu'à 27-28 degrés localement, et 25 degrés sur la moitié nord. Mercredi, le soleil dominera toujours et les températures devraient encore augmenter. Le temps commencera à se rafraichir à partir de jeudi, où les nuages et le vent reviendront par le Sud-Ouest. Le soleil persistera sur la moitié nord toujours avec des températures semblables à celles du début de semaine.