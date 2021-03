publié le 31/03/2021 à 05:34

Face à la reprise épidémique, Emmanuel Macron peut-il encore repousser l'idée d'un confinement strict ? Les écoles doivent-elles fermer leurs portes ? Le Conseil de défense se réunira ce mercredi matin à l'Elysée alors que de nouvelles restrictions pourraient être prises face à la propagation de l'épidémie.

Mardi, Bruno Le Maire l'a admis : la ligne rouge, c'est le tri des patients dans les hôpitaux, saturés par le regain de l'épidémie. Une dégradation sanitaire qui se voit dans les chiffres : ce mercredi, le cap des 5.000 patients a été franchi en réanimation en France. 570 entrées en 24 heures, du jamais vu depuis un an. Mais le débat concerne aussi nos écoles. Doivent-elles fermer ? Le gouvernement a du mal à trancher.

Le sujet divise et il promet d'animer ce Conseil de défense : faut-il aller plus loin que le protocole, faut-il fermer les écoles et renvoyer les élèves chez eux ? Face au risque sanitaire, Jean-Michel Blanquer a réclamé lundi la vaccination immédiate des enseignants.

De nombreux élus réclament la fermeture totale des écoles

Un coup de pression rendu public qui n'a pas manqué d'agacer Emmanuel Macron. Mais, la ligne du président reste la même : chaque jour gagné nous rapproche des vacances. À l'Élysée, on tente ainsi de gagner du temps : "rien n'est tabou, tout est sur la table", assure l'entourage du chef de l'État.

Sauf que la pression est de plus en plus forte : de nombreux élus réclament la fermeture totale des écoles. Et même au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, les députés sont de plus en plus divisés sur le sujet.

Alors face à la grogne, Matignon tente aussi de faire retomber la pression et rappelle que la fermeture des établissements scolaires n'est pas la solution.

